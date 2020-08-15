ظلم ذوي القربي.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* علي مر تاريخ الهلال العظيم هنالك أسرة عريقة وكبيرة ارتبطت بالنادي وأصبحت تشكل جزء من ماضيه وحاضره ومستقبله

* فعلي سبيل الذكر لا الحصر نذكر أسرة الزعيم الخالد الطيب عبد الله وأسرة الكوارتة واسرة ابو تلة وابو مرين واسرة ملاح هذا في تاريخنا القريب خلاف الاسر التي ساهمت في تأسيس النادي

* واسرة الكوارتة قدمت للهلال واحدا من أعظم الاعبين فنا و إبداعا وخلقا الا وهو إبراهيم يحي الكوارتي ( سيد التيم )

* ومضي محمد حمزه الكوارتي في طريقه لتخليد اسم هذه الأسرة العريقة في تاريخ نادي الهلال وهو ما زال شابا في بداية حياته

* يوم أن دخل محمد حمزة نادي الهلال لم يكن خريج اكسفورد أو جامعة الخرطوم ولم يكن يملك من المال ما يضاهي به رجالات الهلال في ذلك الزمن

* كان جواز مروره لدخول مجالس إدارات الهلال علي مر الحقب هو الانتماء إلي هذه الأسرة الكريمة

* غادر الرجل العمل الإداري في النادي عن طوع ارادته مع قيادات تنظيم الصدارة وكان رجلا محبوبا لدي الجميع بتواضعه وبشاشته ورحابه صدوره وشهامته

* يوم أن تقدم سليل الأسرة الكوارتية وزينة شبابها محمد عثمان لتحمل المسئولية والمواصلة في درب اسرته توقعنا ان ياخذ محمد حمزة الكوارتي بيده ويتقدم به الصفوف ويفاخر به أهل الهلال

* لكن وبكل أسف ظل محمد حمزة يضع له العراقيل والاشواك ويحرض ضده كبار الهلال

* لا ندري سر هذه العداوة والكراهية التي تصل إلي حد ان تحطم أحلام وطموحات شاب في مقتبل عمره وهو يملك الطموح والرغبة ولديه القدرات ما يفيد به الهلال

* هل يعتقد محمد حمزه انه اخر رجل في أسرة الكوارتة خدم الهلال ولا ينبغي لأحد غيره أن يتقدم الصفوف ويصل إلي ما وصل اليه

* هل الغيرة والحسد هي التي حركت محمد حمزة لوضع العراقيل في طريق ابن اخيه

* في اعتقادي أن الحب الذي حظي به محمد عثمان في الهلال والتفاف الشباب حوله لم يحظي به الكوارتي الكبير

* ولو رضي الرجل أو إلي ومهما حاول أن يحكم مسيرة رئيس تنظيم فجر الغد فلم تنجح محاولاته لانه يملك العزيمة وحوله رجال قادرين أن يضعوا كل شخص في مكانه

* سيمضي الكوارتي في مشواره وسينتصر علي خفافيش الظلام ويعبر بالهلال إلي مصاف الأندية الكبيرة طالما أن الإرادة موجودة

اتجاهات اخيرة

* تراجع تنظيم الصدارة عن المشاركة في التحالف الهلالي واعلن انسحابه

* توقعنا هذه الخطوة لان هذا التنظيم ظل ومنذ إنشائه تنظيما بلا مواقف ولا مبادئ وقياداته قيادات هشة لا تستطيع الصمود في المواجهات القوية وأوقات الشدة

* الأسماء التي قدمها تنظيم الصدارة مع احترامنا لها لا ترقي لمستوي مجلس نادي درجة تانية

* الحسنة الوحيدة التي قدمها الحكيم هو ترشيحه للفخيم ازهري الكنج في منصب امين المال