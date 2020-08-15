براڤو جيشنا عفواً الصداره.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️كرمت القوات المسلحه البروف شداد في لفته بارعه اكدت احترام المؤسسه العسكريه للقامات الوطنيه والرموز القوميه .

▪️حواء السودان الولود قدمت الكثير لكن شداد ومن قبله حليم يظلان الابرز ليس على نطاق السودان فحسب بل على نطاق القاره والعرب .

▪️تكريم الجيش لشداد جاء في وقته تماماً ليرد على الاقزام من اشباه المسئولين و الاقلام المستأجره لخدمة الفساد الاداري .

▪️خطوة المؤسسه العسكريه وجدت الارتياح الكامل من القاعده الرياضيه واكدت ان الجيش ليس بعيداً عن نبض الشارع .

▪️انجاز الجيش بتكريم شداد سيتكامل باللقاء المنتظر بين البرهان وشداد .

▪️القاعده الرياضيه تنتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر بأمل فك حظر لجنة تأهيل الاستادات ، تلك اللجنه التي عطلتها الوزيره الافشل في تاريخ الرياضه السودانيه .

▪️الريس برهان شكل اللجنه بطلب من الاتحاد العام ورصد المليارات لكن الوزيره الافشل ذهبت لحمدوك وتباكت له بزعم ان الاتحاد تجاوزها وذهب للقصر بدونها !!

▪️الوزيره الفاشله عطلت مشروع تأهيل الاستادات وباتت المنتخبات والانديه مهدده باللعب خارج السودان !!

▪️لاهي اهلت الاستادات ولا تركت الاتحاد يقوم بدوره !!

▪️الوقت يمضي وفك اسر اللجنه ينبغي ان يكون على اعجل ما تيسر .

▪️حولوا الاموال لحساب الاتحاد وهو قادر على انجاز المهمه بلا لجنه ولا خلافه .

▪️ليس هناك من يُؤتمن على المال العام مثل شداد اما الوزاره فحدث ولا حرج .

▪️في لقاء خاص بيني والوزيره الفاشله عن موضوع اللجنه قلت لها ان الوزاره غير مؤتمنه على المال العام والدليل بطولة الشان التي ذهب 70% من ميزانيتها لجيوب الافراد وقبل ذلك المدينه الرياضيه الماثله امامنا لتشهد عن اكبر عمليه فساد في تاريخ الرياضه السودانيه .

???? من المقرر ان يتسلم شداد اليوم قائمة الكاردينال لادارة الهلال.

▪️لا اقول ان معايير الكاردينال للاختيار تتشدد في ضعف الشخصيه واجادة (تمام يا ريس) لكني اشير فقط للفرحان وكمبو نشربو وصلاح بنك وغير هؤلاء من النوعيات التي فرضها الكاردينال على الهلال والتي بلغت مرحلة اقحام سكرتيرته الشخصيه كعضو مجلس اداره ومعها محاميه الشخصي ولم يتبق الا آدم !!

▪️لا اعلم الغيب لكني اقولها جازماً ، قائمة الكاردينال ستكون من جماعة تمام يا ريس الذين ينظرون لجيب الرجل .

▪️الرأي عندي ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام ينبغي ان تكون له معاييره الخاصه والمتشدده فيمن يدير النادي الاكبر في السودان .

▪️إن كانت مفوضية الفساد قد سمحت لكردنه بادراج سكرتيرته الخاصه ومحاميه فالاتحاد ليس مفوضية الفساد .

▪️صحيح ان للكاردينال ممثل في المكتب التنفيذي يحمى مصالحه ويعبر عن رأيه لكن ذلك ليس مبرراً ليفرض كردنه قراراته على تنفيذي الاتحاد العام .

▪️برغم كل ما تسرب من اخبار عن استمالة كردنه لقيادات بالاتحاد تظل ثقة اهل الهلال في قيادة شداد مطلقه .

▪️ صحيح ان بعض المقربين لشداد يحاولون تجميل صورة الكاردينال لكن شداد الذي لا يمكن تضليله يعرف تماماً من الذي دفع المال لاستقاطه في مواجهة معتصم جعفر ومن الذي التقى مناديب الممتاز بمنزله ودفع الرشاوي لاسقاط شداد .

???? اصدر تنظيم الصداره بياناً اورد فيه انه دعا للم الشمل وان دعوته انتهت للتوقيع على الوثيقه و جاء في البيان ان بعض التنظيمات المتحالفه قدمت قوائمها منفرده بدلاً عن القائمه الموحده .

▪️الشاهد ان دعوة لم الشمل وصولاً لتوقيع الوثيقه بدأت منذ اكثر من عام بواسطه ابوتله و ايهاب وبقية الشباب ولم يكن بالمجموعه اي ممثل للصداره .

▪️رؤساء التنظيمات التي كلفتها الاليه بترشيح القائمه الموحده ظلت تلاحق رئيس الصداره في سفره وحله و بعد العوده تعلل الحكيم بمشغوليات واجتماعات و قبل ساعات ان لم تكن دقائق من الموعد المحدد بمقابلة شداد اتصل بالبرير وقدم له مرشح التنظيم للجنة التطبيع (الفاضل التوم)

▪️تلك هي الحقيقه التي غابت عن بيان الصداره والذي لم يكن دقيقاً للاسف ولا اقول كاذباً .

▪️المستقبل والفجر قاما بالواجب الهلالي كاكبر تنطيمين بالساحه ذلك ان قيمة اي تنظيم بوجوده على الساحه وحراكه ، لا بالاقدميه ولا الاسبقيه .

▪️لو كانت المعيار بالاقدميه والمقامات بالاسبقيه لكان الامر لاسرة البابا واولاد ابوتلة واسرة ابو مرين ونحو ذلك من الاسماء الفخيمه والاسر العريقه ناس (الصداره ون) .

▪️لولا الخطوة الجرئيه للمستقبل والفجر لظل الهلال في فراغه والكاردينال في ممانعته و تعاليه على الهلال .

▪️هرولة الكاردينال نحو الكرسي وعودته الذليله كانت بسبب تحركات البرير والكوارتي .

???????? لكمه .

▪️تعرض الاخ الزميل عبد الله القاضي لاساءات من احد الوافدين على المجال الصحفي !!

▪️الوافد اياه كان يعمل في وظيفه شريفه (فني مواتر) لكنه اعتقد انه صحفي فترك شغل المواتر وبات يكتب رغم انه راسب متوسطه .

▪️عموماً نقول للحبيب قاضي لاعجب ان شتمك من شتم قبلك كفيله الخندقاوي .

▪️رحم الله الحبيب عبد الله قانون وسامح من لهف تبرعات العلاج ولم يتحرك ضميره والمستشفى تحجز جثمان الفقيد .

. حرامي الموتي لا يستحق الرد يا قاضي .