حقوق الإنسان توجه رسالة لاطراف أحداث بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان إنّ الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، الأيام الماضية ، أثّرت سلبًا على الحق الأساسي للإنسان المتمثّل في الأمن والطمأنينة.

وأوضحت رئيس المفوضية حرية إسماعيل ، أنّ الاستجابة السريعة للدولة بتوجيه الجهات المختّصة الرسمية والشعبية للسيطرة على الأحداث خطوة إيجابية.

ووجّهت رسالة لأطراف النزاع، طالبت فيها بتحكيم روح الأخاء والمساواة بين مكونات المجتمع السوداني واللجوء للقانون عبر الأجهزة العدلية لفض النزاعات وحماية الحقوق ليسود التعايش السلمي.

وأعربت حرية في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء)عن أملها أن تتمكن الجهات العدلية من تقديم الجناة إلى محاكماتٍ عادلة فورًا لضمان منع الإفلات من العقاب، وجبر الأضرار للضحايا، بما يرسي مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون. السوداني

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