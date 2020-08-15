الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سجلت وزارة الصحة الاتحادية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 3 حالات وفاة. ووفقًا للتقرير الوبائي ليوم الخميس 13 اغسطس، فأن الحالات الجديدة بفيروس كورونا سجلت بولاية الخرطوم 44 حالة، وثلاث حالات بالولاية الشمالية . وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12211 حالة، بينها 796 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6340 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

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