شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكنت مباحث شرطة محلية ام بدة صباح اليوم بموقف قندهار بقيادة النقيب عمر علي عمر من ضبط شخص ينتمي للنظام البائد يقوم بدفع مبالغ مالية لعصابات بهدف إثارة الفوضي وإغلاق الشوارع واشعال الاطارات بموقف قندهار حيث تم فتح بلاغات في مواجهته وايداعه قسم شرطة سوق ليبيا

الجدير بالذكر أن الحكومة قد سمحت للبصات السفرية المحلية والخارجية باستئناف رحلاتها إبداء من اليوم بعد توقف دام لأكثر من 5شهور كخطوات وقائية جراء جائحة كرونا. الجريدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث شرطة امبدة تتمكن من توقيف شخصا يعمل على تقويض النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.