عاجل.. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث بورتسودان

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السبت 15 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي اليوم السبت، قراراً ولائياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان يوم ٩ أغسطس ٢٠٢٠م، على أن ترفع اللجنة توصياتها للوالي خلال اسبوعين.
وبحسب القرار، فإن مهام واختصاصات اللجنة تمثلت في تحديد أسباب النزاعات بين القبائل والاشتباكات المتكررة والمتشابهة، بجانب معرفة أطراف النزاع وقيادته.
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