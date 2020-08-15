رئيس الوزراء يستقبل نظيره المصري بمطار الخرطوم

السبت 15 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وصل البلاد اليوم، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومآ واحدا، يبحث خلالها التعاون مع السودان في المجالات كافة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة. Advertisements ويلتقي السيد رئيس الوزراء المصري خلال الزيارة نظيره رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء. ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات بكل من السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ببيت الضيافة ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، مكتبه بالقصر الجمهورى . .

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