برشلونة يحدد أول ضحية بعد زلزال بايرن ميونيخ

الخليج 365 :

استقرت إدارة نادي برشلونة على إقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق الكتالوني عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة لأسوأ هزيمة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، حينما سقط ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية “لشبونة” ضمن ربع نهائي المسابقة.

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وذكرت قناة “سكاي سبورت إيطاليا” أن سيتين هو أولى ضحايا الفضيحة التي حدثت في “لشبونة” حيث قررت إدارة برشلونة إقالته بسبب ما حدث.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أكد في تصريحات عقب المباراة الكارثية لفريقه أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في الأيام المقبلة، ويبدو أن سيتين سيكون أولى هذه القرارات.

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كيكي سيتين

بدوره، تحدث سيتين عقب المباراة ويبدو وكأنه يشعر بأنها كانت الأخيرة له على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني الذي تولى تدريبه في يناير/ كانون الماضي خلفا للمقال إرنستو فالفيردي.

وقال سيتين: “أنا هنا منذ 8 أشهر فقط، ولكن لو كان بيكيه قد قال أنه لا بد من القيام بتغييرات هيكلية في الفريق، وهو هنا منذ فترة طويلة، سيكون لديه حق في استنتاجه وبالتأكيد سيكون هناك ما يجب تغييره”.

وأضاف: “هي هزيمة مؤلمة للغاية، وأعتقد أنها أهداف كثيرة استقبلتها شباكنا بشكل غير مقبول، لقد انهار الفريق وكان بايرن فعالا للغاية”.

وأتم: “من المبكر معرفة ما إذا كانت سأستمر أو لا، الأمر لا يتوقف علي ويجب التفكير مع الأخذ في الاعتبار ما حدث”.