بالصور.. القبض على (حمار) حاول عبور مطار الخرطوم وساخرون: (حتى الحمار زهج من البلد وعاوز يسافر)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وثقت كاميرا هاتف أحد الساخرون الذين ينشطون على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحظة هرب حمار من صاحبه بشارع المطار بالخرطوم ومحاولته عبور البوابة الخارجية لمطار الخرطوم الدولي.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد تصدرت صورة الحمار ومحاولة أحد أفراد الأمن منعه من العبور المشهد بالسوشيال ميديا وأصبحت مادة دسمة للنشطاء والصفحات التي أشتهرت بالسخرية عبر فيسبوك.

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ووضع بعض الساخرون عنوان بارز للصور التي تم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاحتماعي (القبض على حمار حاول عبور مطار الخرطوم)

وجاءت أبرز التعليقات التي رصدها محرر كوش نيوز حيث كتب الناشط عثمان أموني: (حتى الحمار زهج من البلد وعاوز يسافر) وكتب ناشط آخر: (‏لا يحدُث إلا في السودان الحمار زاتو قال واااااااااي و عايز يتخارج).

وكتب ساخر ثالث: (والله الحمار قنع حتى مشيتو زاتو مشية قنع دا كان طلع تاني ما برجع).