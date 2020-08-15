قرار بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين

الخليج 365 : أصدر السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة قرارا إداريا حمل الرقم (29) لسنة 2020م بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين للفترة من 2016-2020م وذلك فى إطار مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين واستكمال قواعد البيانات . وضمت اللجنة كافة الجهات الفنية وذات الصلة وتمثلت مهام وصلاحيات اللجنة فى حصر وتصنيف السجلات ومراجعتها للتأكد من سلامة استصدارها وفق الأسس والضوابط المعمول بها إضافة الى التأكد من أن أصحاب السجلات قد قاموا بسداد الحصائل التى يفترض تحصيلها مع سداد الالتزامات الأخرى من الضرائب والزكاة كشرط من شروط تجديد السجلات التجارية والعمل على دراسة المستندات المطلوبة لاستخراج السجل وتحديد مسؤولية كل جهة أمام وزارة الصناعة والتجارة عن المستند الذى تصدره فى حالة رغبة الوزارة فى الوصول الى المصدر. وطالب القرار اللجنة بتقديم مقترحات لكيفية استرداد حصائل الصادر والضرائب والزكاة مع دراسة ومواءمة المجموعات السلعية بالنظام المنسق الجمركي العالمى والربط الشبكى ومراجعة نظام السجل الالكترونى. . وأشار القرار بأن تكون وزارة التجارة مقرا لأعمال اللجنة وان ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر من لحظة تكوينها.

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