تزايد المطالبة باصلاح الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هى المطالبات بضرورة اصلاح واعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير بما يمكنه من العمل بشكل متناسق ومعاونة الحكومة فى اخراج البلد من ازماتها العديدة باعتبار هذا التحالف هو الغطاء والحاضنة السياسية التى تتكئ عليها الحكومة .

وقد برزت المطالبات بضرورة اصلاح التحالف واعادة هيكلته حتى قبل سقوط نظام الانقاذ لكن الجميع أثر فى تلك المرحلة تجميد الحديث عن أى مطالب بالاصلاح حتى يحققوا الهدف الاساسى لهم والمتمثل فى إسقاط البشير ونظامه وبناء دولة الحرية والمواطنة وسيادة حكم القانون ، وبعد أشهر من الانتصار ظهرت المطالبة بالاصلاح وانطلقت النداءات بذلك ، وشيئا فشيئا بدأت الاصوات ترتفع والاشخاص والكيانات الرافضة لابقاء الوضع على ماهو عليه تتزايد فرأينا احد قيادات الحزب الاتحادى الديموقراطى وهو الأستاذ محمد عصمت يجهر بصوته مبكرا بل انه قال لابد من الاصلاح والا فالثورة ستضيع ، ثم جاء قرار حزب الامة وانقسام تجمع المهنيين وكثير من تشاكس رفقاء النضال ، واصبح الصوت المطالب بالاصلاح عاليا لايمكن اغفاله ، وأدى هذا الوضع الى كثير من الاحتقان داخل التحالف الذى استشعر ذووه انه فى طريقه الى التفكك ان لم يكن قد بدأ فيه فعليا ، وهاهى المطالبة بالاصلاح تتجدد والحديث

فى هذا الأمر يعود من جديد وبقوة هذه المرة اذ وقع 17 كيانا وحركة مسلحة على مذكرة تطالب بإصلاح وهيكلة قوى الحرية والتغيير؛ وتشكيل لجنة تحضيرية لتوسيع مشاركة كل المكونات الثورية دون إقصاء لأحد.

وأشارت تلك الاجسام إلى أن اللجنة تحضيرية تعمل على قيام مؤتمر عام لكل القوى الثورية مهمته الإساسية تقييم التجربة السابقة و وضع الرؤية السياسية وإجازة الهيكل التنظيمي والسياسات التي تؤكد الفعالية والمشاركة لكل قوى الثورة في مرحلة الإنتقال.

وقال بيان صادر بهذا الخصوص إن هذه الخطوات التصحيحية هي خطوات لازمة نحو إستعادة قوى إعلان الحرية والتغيير لمكانها الطبيعي وهيكلها الصحيح، وهي عودة لمنصة التأسيس ووقفة هامة للتقييم والتقويم للتحالف الثوري (قوى الحرية والتغيير) بكل مكوناته.وشملت الأجسام الموقعة؛ تجمع المهنيين السودانيين؛ الجبهة الثورية السودانية؛ (وتضم حركة جيش تحرير السودان؛ الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة؛ حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة؛ الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ مؤتمر الكنابي) ؛ حزب التحالف الوطني السوداني؛ الاتحاد النسائي السوداني؛ تجمع الأجسام المطلبية؛ حزب البعث السوداني؛ لقاء ٢٣ فبراير؛ مبادرة لا لقهر النساء؛ كتلة النازحين واللاجئين؛ مجلس الصحوة الثوري السوداني؛ الحزب الليبرالي؛ تجمع كنداكات جنوب الخرطوم؛ حركة ميدانك النسوية.

ان هذه المطالبة بالاصلاح ليست جديدة كما اسلفنا لكن تجددها والتوافق عليها من كيانات عديدة بينها قوى مسلحة وحركات تمتلك تشكيلات عسكرية يعتبر هذا الأمر ضغطا زائدا على المتمسكين بالشكل القديم للتحالف .