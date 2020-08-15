قنبلة موقوتة تهدد أمن الوطن والمواطنين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها ليست المرة الاولى – ونتمنى ان تكون الأخيرة – التى تصدر فيها التحذيرات وتعلو الاصوات متخوفة من انتشار المناطق العسكرية وسط الاحياء السكنية وبين البيوت ، اذ سبق ان تحدث كثيرون عن أهمية معالجة هذا الوضع الشاذ ، والعمل الجاد على وضع حد لهذا الخلل ومايترتب عليه من مضار كبرى حال حدوث اى كارثة لاسمح الله .

واليوم يتجدد التحذير وترتفع الاصوات مبدية خوفها وقلقها من استمرار بقاء الوضع على ما هو عليه ، وعدم اتخاذ اى خطوات جادة فى هذا الأمر ، وقد جاء الانفجار المحدود مساء الجمعة لمخزن للذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية ، جاء ليعزز المطالبة باهمية اخراج المناطق العسكرية من الاحياء السكنية ، واذا اخذنا جولة سريعة على المناطق العسكرية الرئيسية بالخرطوم فأنا نجد انها جميعها محاطة بشكل تام بالمساكن وبيوت المواطنين وحتى بعض المكاتب الحكومية ، ولاشك ان كل هذا خطأ يجب التنبه له ومعالجته ، فالقيادة العامة فى الخرطوم مثلا محاطة باحياء برى وامتداد ناصر وكوبر والاملاك والخرطوم شرق والسوق العربى والمقرن والخرطوم 2 و3 ، اما سلاح المهندسين أمدرمان فمن حوله المهندسين والعودة والمنصورة الفتيحاب وبانت ، واذا ذهبنا الى سلاح المظلاات فى بحرى فبالقرب منه هناك أحياء الشعبية والختمية والدناقلة غيرها من المناطق ، ومنطقة الشجرة العسكرية (المدرعات والمظلات) تقع حولها مناطق الشجرة واللاماب وجبرة والرميلة والحلة الجديدة والقوز ويثرب والرى المصرى والعزوزاب وغيرها ، وهذه المناطق العسكرية التى اشرنا اليها هى نماذج لغيرها تحيط بها العديد من الاحياء ، ولابد ان نقول وبكل حسم وحزم

ان ترك هذه المواقع العسكرية وسط الاحياء فيه مخاطر كبرى لايمكن تحملها ان حدث ما نخشى منه .

ونعود للحدث لنقرأ بيان وزارة الداخلية حوله الذى يقول :

وقع مساء اليوم الجمعه انفجار محدود بمنطقه الشجرة جنوب الخرطوم ، وقد وصلت قوات الدفاع المدني بعدد ٦عربات الي موقع الحادث ، وتمت السيطره واحتواء الانفجار، ولابلاغ عن اصابات او حالات وفاة وسط المواطنين حتي الان ، وتزامن الانفجار مع وجود العاب ناريه في سماء الخرطوم.

وتعمل السلطات علي حصر الخسائر وتحديد الاسباب.

وللسلامة العامة نرجو من المواطنين الكرام الابتعاد عن موقع الحدث

وبعد ساعات من الانفجار صدر بيان من الجيش يعلق على الحدث وجاء فيه :

إن حريقاً محدوداً اشتعل حريق بمخزن في مجمع الشجرة الصناعي (مصنع الذخيرة) بضاحية الشجرة جنوب ولاية الخرطوم وتمت السيطرة عليه بمجهودات الدفاع المدني إضافة لتجهيزات مكافحة الحرائق الملحقة بالمصنع.

وأكد عدم وقوع خسائر في الأرواح لعدم تطاير شظايا أو ذخائر مع تسجيل خسائر مادية محدودة وأشار إلى أن الحريق لم يمتد إلى مخازن أخرى .

وقد أعلنت القوات المسلحة عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق بمخزن ذخيرة بمستودعات الشجرة وتعهدت بنشر النتائج للرأي العام

ونعود لنؤكد من جديد ان بقاء المناطق والوحدات العسكرية وسط الاحياء السكنية يشكل خطرا يجب وضع حد له قبل حدوث ماتحمد عقباه لاسمح الله.