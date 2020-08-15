غرفة البصات : تنفي زيادة التعرفة في الوسائط وتؤكد ربطها بالكيلومترات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد نائب رئيس غُرفة البصات السفرية مُعَمَّر عبدالحميد بداية سفر البصات بكافة ولايات الخليج 365 السبت .

وقال عبدالحميد في تصريح خاص لـ(السوداني) أن البصات سوف تعمل بطاقة تدريجية تقدر بنسبة (٢٠%) فقط حتى يتم يتم توفير حصص الجازولين المتفق عليه ، من قبل وزارة الطاقة خلال هذا الأسبوع، ونوه إلى أن أسعار تعرفة تذاكر البصات السفرية للولايات تم ربطها بسعر الكيلومترات وهو (٣) جنيهات للكيلو متر الواحد شاملة نسبة الضريبة والدمغة ،ونفى ما يتداول في الوسائط عن زيادة التعرفة بصورة خُرافية، مشيراً إلى أن تعرفة البصات الحقيقية عليها خِتم الغُرفة ومايتداول في الوسائط غيرها عاري من الصحة.