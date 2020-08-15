(4) مراكز حكومية لفحص كورونا للمسافرين إلى الخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حددت وزارة الصحة الاتحادية اربعة مراكز حكومية معتمدة لإجراء فحص كورونا (PCR) مجاناً للمواطنين المسافرين إلى الخارج، شملت المعمل القومي للصحة العامة، معمل الشهيد عبد المعز عطاي بالخرطوم، ومعمل معهد النيل الأزرق القومي للأمراض السارية-ود مدني والمعمل المركزي-ولاية البحر الأحمر. وافادت الوزارة بالإعلان لاحقاً عن أي توسعة في منافذ تقديم هذه الخدمة حسب ما تقتضيه ظروف الوباء . يجدر الذكر الى أنه يجب إجراء الفحص قبل 96 ساعة من مواعيد السفر و المستندات المطلوبة هي جواز السفر و حجز الطيران للشخص المسافر طالب الخدمة. النهار

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