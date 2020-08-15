مسوؤل رياضي كبير يقول (اقتربت الرياضة الجماهيرية )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺗﺤﺴﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻻﻣﻞ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻼﺳﻒ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺷﻖ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺿﺤﻴﺘﻪ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻘﺔﺍﺻﻼ ﻭﻗﺎﻝ : ﺍﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ ‏( ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ‏) ﻭﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻗﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺎﻑ: ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺪﺙﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻞ ﺍﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺨﻴﺮﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﻻﻥﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺑﺔ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺛﻢ ﺗﻔﺾ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺑﻼﺟﺪﻭﻯ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ

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