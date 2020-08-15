بالصورة ..شهد المهندس منكوشة..وتتذمر من الكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قامت الإعلامية المعروفة شهد المهندس برفع “حالة” على حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” تتذمر فيها من انقطاع الكهرباء. و ظهرت شهد بشعر “منكوش” يظهر استيائها الشديد من قطوعات الكهرباء و تذمرها من الحر. شهد المهندس،إعلامية أثارت الجدل في عديد من المواقف أولهم النزول الحاد في الوزن و آخرهم إطلالاتها التي لفتت انتباه المتابعين بوسائل الإعلام و التواصل.

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