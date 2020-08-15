شارك رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك صباح اليوم، في افتتاح مؤتمر “ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم”. وقال حمدوك في حسابه على تطبيق “فيسبوك”، إن التعليم الجيّد المجاني يتيح تكافؤ الفرص ويُعزّز التنوع ويستجيب لمتطلبات التنمية، موضحاً بحسب صحيفة السوداني، أنه هو فقط الذي يضع أُسساً متينة لبناء سودان السلام والمواطنة والمساواة، وحيا حمدوك كل معلمات ومُعلّمي البلاد؛ ورُسل العلم والوعي والمعرفة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يشارك في مؤتمر “ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.