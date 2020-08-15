أعلن والي سنار الماحي محمد سليمان رئيس اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالولاية، عن عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد لانطلاق عمل اللجنة وأداء القسم لأعضائها. وتعهد الوالي خلال ترؤسه اللقاء التنويري للجنة أمس بحسب صحيفة الصيحة، بتوفير الإمكانات المادية والفنية واللوجستية للجنة لتتمكن من أداء مهامها وإنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة. Advertisements واستعرض الوالي مهام وهيكل اللجنة، وأشار إلى تكوين لجان فرعية على مستوى المحليات السبع والمؤسسات الحكومية بالولاية لاستلام المظالم والتقصي عن الفساد والتحقيق فيه ورفع توصياتها للجنة العليا بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي سنار يطلق عمل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.