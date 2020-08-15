ود لبات: هذه الخصلة جذبتني لإبراهيم الأمين

كشف مبعوث الاتحاد الأفريقي للوساطة في السودان محمد الحسن ود لبات في كتابه (الطريق إلى المصالحة) عن صفات إبراهيم الأمين التفاوضية قائلاً: وعلى الجانب الآخر من الطاولة.. جلس الدكتور إبراهيم الأمين.. وهو أيقونة بحق.. ويأتي في المرتبة الثانية بعد الرمز التاريخي الإمام صادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي.

وتابع ود لبات بحسب صحيفة السوداني الدولية: إبراهيم الأمين كما سبق أن أشرت.. واسع الثقافة.. جم الاطلاع.. ويتمتع حقيقة بتربية متميزة، ولديه لذلك أو بسبب ذلك خصلة جذبتني إليه كثيراً وهي قدرته على الاقتصار على المختصر المفيد.. فعندما ينزلق النقاش إلى التفاصيل التافهة والمسائل التي لا يترتب عليها محصول على المدى الطويل أو عندما لا يظهر أنها حاسمة في إبرام اتفاق يمكن من إقامة حكم انتقالي يخرج البلاد من وضعية الشلل العام.. فإن إبراهيم الأمين يلوذ بصمت الكبار.. وينتظر حتى تمر العاصفة وتهدأ ثورة الجدال.. عندما يتناول الكلام حول قضايا التوجه السياسي.. يتبين الفرق بين الحصافة ونافل القول السخيف.. وعندها لا يتجرأ أي من المفاوضين أن يعارضه أو يواجهه مواجهة صريحة).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)