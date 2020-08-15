تواصل محكمة امبدة وامام مولانا ابو بكر مهاب جلساتها في قضية مقتل ابن قبيلة الاحامدة عبد الهادي “ابو روكو” الذي تم الاعتداء عليه بمنطقة جبرة ود سعيد بالعصا في رأسه وقد تمكنت الشرطة من القاء القبض على 18 متهماً من قبيلة الكبابيش.
وقد استمعت المحكمة الى عدد من الاطراف الذين ادلوا بافاداتهم حول جريمة القتل فيما أكد احد شهود الاتهام بحسب صحيفة الدار بانا لمحت عدد من العصي تنهال على رأس القتيل واستمعت المحكمة ايضا لابناء القتيل شهود اتهام وتحدثوا عن جريمة مقتل والدهم حيث ادلوا بتفاصيل مثيرة حول الجريمة، فيما تواصل المحكمة الاستماع لبقية الاطراف في الجلسات القادمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قضية قتيل قبيلة الأحامدة امام المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.