قضية قتيل قبيلة الأحامدة امام المحكمة

تواصل محكمة امبدة وامام مولانا ابو بكر مهاب جلساتها في قضية مقتل ابن قبيلة الاحامدة عبد الهادي “ابو روكو” الذي تم الاعتداء عليه بمنطقة جبرة ود سعيد بالعصا في رأسه وقد تمكنت الشرطة من القاء القبض على 18 متهماً من قبيلة الكبابيش.

وقد استمعت المحكمة الى عدد من الاطراف الذين ادلوا بافاداتهم حول جريمة القتل فيما أكد احد شهود الاتهام بحسب صحيفة الدار بانا لمحت عدد من العصي تنهال على رأس القتيل واستمعت المحكمة ايضا لابناء القتيل شهود اتهام وتحدثوا عن جريمة مقتل والدهم حيث ادلوا بتفاصيل مثيرة حول الجريمة، فيما تواصل المحكمة الاستماع لبقية الاطراف في الجلسات القادمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)