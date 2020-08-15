عربة بوكس تدهس شاب وتؤدي بحياته

اثر حادث مروع وعلى بعد امتار من منزلهم بامبدة الحارة 19 حي الزيتونة حيث تعرض شاب لحادث مروري في شارع الاسفلت من قبل عربة بوكس مما ادى لوفاته في الحال جراء الحادث عندها اتخذت شرطة المرور دائرة الاختصاص كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة ونقل الجثة لمشرحة ام درمان.

فيما تمكنت شرطة المرور من القاء القبض على المتهم وتم تدوين بلاغ في مواجهته وبعد وصول الجثة للمشرحة وباشراف تام من مدير المشرحة البروف جمال يوسف قامت الادارة الفنية بحسب صحيفة الدار بتسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)