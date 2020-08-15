الكونغرس يحث ترامب وبومبيو على تسمية سفير لدى السودان

رحبت الولايات المتحدة بوصول سفير السودان لدى واشنطن نور الدين ساتي.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية السيناتور كوري بوكر إن الكونجرس حث وزير الخارجية بومبيو والرئيس ترمب على تسمية سفير أمريكي للسودان لدعم الحكومة المدنية الجديدة. ووفقاً لبيان وزارة الخارجية السودانية بحسب صحيفة آحر لحظة ”أن ترشيح الحكومة الأمريكية لأي سفير يقتضي أن يتم تمحيصه والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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