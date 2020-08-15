القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب طعنا بامبدة

تحقق شرطة امبدة في قضية مقتل شاب طعنا بالسكين على يد ثلاثة متهمين اثناء فض مشاجرة نشبت بينهم بسبب مبلغ مالي وتم اخطار الشرطة التي حضرت الى مكان الحادث وبتحريزه ورفع البصمات وارسالها الى المعامل الجنائية وتحويل الجثة الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة.

وباشرت الشرطة تحرياتها والقت القبض على عدد ثلاثة متهمين واخضعتهم للتحريات موجب المادة 21/130 جنائي المتعلقة بتهمة القتل العمد وبعد التحري معهم سجل المتهمين بحسب صحيفة الدار اعترافات قضائية وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة للفصل فيه والنطق بالقرار النهائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)