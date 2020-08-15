ستة آلاف جوال دقيق منتهى الصلاحية بعطبرة

تمكنت مباحث التموين بعطبرة بالتنسيق مع الاجهزة الشرطية من الوصول الى احد المخازن بمدينة عطبرة وبداخله ستة آلاف جوال دقيق منتهي الصلاحية ليتم التحفظ على هذه الكمية الضخمة من جوالات الدقيق واخذ عينات الى المختبر الجنائي كما تم التحفظ على صاحب الدقيق للتحري معه. Advertisements وأشاد السيد الوالي بهذا الانجاز الذي تحقق من اجل صحة المواطني. وحذر بحسب صحيفة الدار من التلاعب بقوت الشعب مطالباً القوات النظامية بالعمل على كشف اي تجاوزات تتعلق بصحة الانسان ووجد هذا الانجاز ارتياحاً وسط مواطني عطبرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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