علماء المسلمين: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي “خيانة عظمى”

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن رفضه اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات الإسرائيل، واصفاً ما تم بـ“الخيانة عظمى”.
وقال الاتحاد في بيان صادر أمس، إن اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد خيانة عظمى ومكافأة كبرى لجرائم المحتلين الصهاينة للقدس الشريف ولحق الفلسطينيين.
وأضاف بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الاتفاق الذي تضمن تعليق إسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية، بمثابة “اعتراف ضمني بحق إسرائيل في بسط سيادتها على الضفة المحتلة”.
وناشد الأمة الإسلامية أن يكون لها “موقف حاسم من هذه التنازلات بالرفض والعمل على الحفاظ على قضيتنا الأولى وحقوق الفلسطينيين من خلال خطة استراتيجية”.
كما دعا الاتحاد الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم للحفاظ على قضيتهم بكل ما و متاح. وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن على “الأمة أن لا تضعف عزيمتها بمثل هذه الخيانات التي هي غثاء كغثاء السيل، فالحق هو الذي يبقى وينتصر بالنهاية”، و(الخميس) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفاً إياه بـ”التاريخي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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