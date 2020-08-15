جوبا.. استئناف مباحثات الترتيبات الأمنية مع مسار دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق وفد الحكومة المفاوض والحركات المسلحة مسار دارفور، الجمعة، على توحيد أوراق التفاوض بشأن ملف الترتيبات الأمنية، وتشكيل لجنة للتوحيد.

وعقدت جلسة مفاوضات الترتيبات الأمنية في جوبا، وترأس الوفد الحكومي وزير الدفاع يس إبراهيم، بحضور الوساطة.

وأوضح عضو الوساطة ضيو مطواك أن ” الطرفان اتفاقا على ضرورة توحيد المواقف التفاوضية حول ملف الترتيبات الأمنية.

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وأشار إلى أن ماتم التوصل إليه خلال الفترة الماضية نتج عنه ثلاث أوراق مختلفة.

وأضاف أنه ” تم خلال جلسة اليوم الاتفاق على توحيد أوراق التفاوض بحيث تكون مضمنة في ورقة واحدة، وتحديد النقاط المختلف عليها للعمل على معالجتها.

وذكر أن النقاط هي تتمثل في ثلاث قضايا أساسية وهي ” دمج القوات وقوة حفظ الأمن والسلام في دارفور وقضية إعادة الدمج والتسريح للقوات”.