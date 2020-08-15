مجلس الوزراء يشيد بتميز العلاقات السودانية المصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد أمجد فريد ممثل مجلس الوزراء السوداني بتميز العلاقات السودانية المصرية، ووصفها بأنها امتداد تاريخي بين الشعبين الشقيقين ،معربا عن أمله فى أن تشهد العلاقات تطورا في كافة المجالات بما يخدم البلدين وشعبهما.

وأعرب المسئول السوداني – خلال استقباله طائرتي المساعدات المصرية بمطار الخرطوم- عن تقديره وشكره للحكومة المصرية على هذه الدعم ، مضيفا “نشكر القيادة المصرية وشعبها لدعمها للسودان وتقديم المساعدات الطبية جراء انتشار وباء جائحة الكورونا وتقديم المساعدات للعالقين السودانيين”.

واكد فريد ان الشراكة مع مصر استراتيجية لافتا الى حرصه على زيارة مصر لمد جسور التواصل بين شعبي الوادي وبحث افاق تطوير العلاقات خدمة لشعبي البلدين .

من جانبه عبر ابراهيم عدلان رئيس سلطة الطيران المدني وعضو اللجنة الطبية للطوارئ الصحية عن شكره وتقديره للحكومة المصرية لهذه المساعدات وقال ” نشكر الحكومة المصرية والشعب المصري على هذا التعاون خلال هذه الفتره الحرجة التي يمر بها العالم” .

واكد عدلان ان هذه المساعدات تاتي امتدادا لعلاقات تاريخية راسخة ومتميزه، معربا عن امله في ان تتواصل هذه العلاقه الشعبية والرسمية وصولا الى مرحله التكامل والتعاون المشترك بين البلدين .

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