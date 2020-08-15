مدرب الهلال يتوقّع نجاحاً كبيراً لمدرب المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع المدير الفني الأسبق لنادي الهلال والفائز بلقب الكونفدرالية مع ليوباردز الكونغولي، التونسي نصر الدين نابي تحقيق مواطنه جمال خشارم نجاحا كبيرا مع المريخ. وقال في تصريحات خاصة لـ(الصيحة): لديّ إحساس كبير بأنه سينجح مع المريخ وذلك لعدة أسباب منطقية، وأضاف: أن يصل بهذه السرعة لمنصب المساعد الأول أو المدرب العام لناد كبير ومعروف بثقافة العمل والجدية والمعايير الصارمة مثل الصفاقسي واختياره من جانب مدرب ذي شخصية قوية وسمعة مميزة للعمل بجانبه في عدة فترات وتكوينه المحترم كمدرب، إلى جانب خبراته مع الطموح الذي يمتلكه للبروز وصناعة اسم كبير كلها مقومات وأسباب تجعلني اتنبأ بنجاح كبير وماهر لخشارم في تجربته مع المريخ.. وأضاف النابي في حديثه لـ(الصيحة): المريخ يمتلك عناصر مُميّزة وهو أمرٌ مُهمٌ لتثبيت عوامل النجاح لكن شرط أن يتم الصبر عليه والابتعاد عن الأحكام المُسبقة والمُقارنات مع المدربين السابقين للنادي، وقال: العنصر الوحيد الذي من شأنه

أن يعطل خشارم أو يعيقه ويقلل من نسبة نجاحه هو العنصر الإداري فقط وأعتقد أن رغبة النجاح التي يمتلكها وحرصه على استغلال فرصة تدريب ناد كبير مثل المريخ يمكن أن يساعده على تجاوز سلبيات وصُعوبات البيئة الإدارية الموجودة بنادي المريخ حالياً وما يؤكد رأيي انه ضحّى بموقعه في نادٍ كبير مثل الصفاقسي ليس للجانب المادي الذي لا يوجد مع الإدارة الحالية للمريخ، بل لاستغلال فرصة العمر التي أُتيحت له. ووجه النابي إبان حديثه لـ(الصيحة)، نصيحة لمدرب المريخ الجديد بالقول: النصيحة الوحيدة التي أوجِّهها لخشارم أن يدرك، أن المريخ أشرف عليه في سنوات مضت مدربون عمالقة مثل كروجر واوتوفيستر وريكاردو وحسام البدري، وأقول له ذلك ليدرك قيمة الفرصة التي أُتيحت له وأن لا يكتفي بمقارنة نفسه بسلفه الذي تولى تدريب المريخ في مرحلة جفاء الأقدار. وأكد النابي في ختام حديثه أنه كرس كل جهده خلال العامين الماضيين للتأهيل العلمي والعملي وحصل على أعلى شهادة تدريب أوروبية وهي شهادة (برو) الأوروبية، مشيراً الى أن المواكبة ومُتابعة كل جديدٍ في عالم كرة القدم والتعرُّف على أحدث طرق التدريب يُعد أمراً مُهماً بالنسبة لأيِّ مدرب، مشيراً لأنّ ظروف جائحة كورونا التي ضربت العالم حرمته من الارتباط مع نادٍ في العام الحالي.