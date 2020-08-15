“فيفا”: لايبزيج أول فريق ألماني يخرج أتلتيكو مدريد من الأبطال!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علق الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على تحقيق فريق لايبزيج الألماني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حسم تأهله للدور نصف النهائي لدورى أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه القاتل على نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى، بهدفين مقابل هدف.

وكتب الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه بموقع تويتر: ”لايبزيج يفجر مفاجأة ويُقصي أتليتكو مدريد! فاز عليه 2- 1 تأهّل لنصف النهائي ليواجه باريس سان جيرمان”. وأضاف: ”لايبزيج هو أول فريق ألماني يخرج أتليتكو من البطولة.. تأسس 2009، أصغر فريق يتأهل لنصف النهائي.. تايلر أدامز سجل هدف التأهل في د 88، أول هدف أمريكي في ربع النهائي أو أي مرحلة لاحقة”.

يشار إلى أن فريق لايبزيج الألماني حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حسم تأهله للدور نصف النهائي لدورى أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه القاتل على نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الخميس، على ملعب “خوسيه الفالادى” فى العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة التي عادت منافساتها مؤخراً بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليضرب الفريق الألمانى موعداً نارياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي لايبزيج مع بارس سان جيرمان في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري على ملعب “النور” معقل نادي بنفيكا البرتغالي، في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.