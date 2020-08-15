الكشف عن تفاصيل جديدة حول انفجار مخزن الذخيرة جنوب الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع حريق محدود بمخزن في مجمع الشجرة الصناعي (مصنع الذخيرة) التابع للجيش السوداني امس بضاحية الشجرة جنوب ولاية الخرطوم.

وقال الجيش انه “تمت السيطرة عليه بمجهودات الدفاع المدني إضافة لتجهيزات مكافحة الحرائق الملحقة بالمصنع دون خسائر في الأرواح لعدم تطاير شظايا أو ذخائر مع تسجيل خسائر مادية محدودة حيث لم يمتد الحريق إلى مخازن أخرى.”

و قال انه “سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق مع الالتزام بنشر النتائج للرأي العام” .

الى ذلك أفاد مسئول عسكري بمجمع الشجرة الصناعي، أن مخزن الذخائر الذي تعرض للحريق مساء أمس “الجمعة” مستخدم لتخزين المنتجات الخاصة للجمهور (خدمات العملاء ومركز التسليم) مثل ذخائر الخرطوش والمسدسات المرخصة وهو مكان تسليم العملاء والوكلاء ولا يستخدم لاي مخزون خلاف ذلك حيث أن الذخائر المستخدمة في القوات المسلحة يتم تخزينها خارج نطاق المجمعات السكنية.

وأضاف أن المخزن تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي بواسطة شركة ألمانية ، وهو تحت الأرض مجهز بتسليح للجدران وساتر ترابي ومؤمن تماما ضد خروج اي تأثير لانفجارات محتملة بعيدا عن محيطه.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان صحفي امس الجمعة ان قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على انفجار محدود بمخزن صغير للسلاح بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم .

ووقع انفجار محدود مساء الجمعة بمخزن صغير للسلاح يتبع للقوات المسلحة بمنطق الشجرة جنوب الخرطوم حيث وصلت قوات الدفاع المدني بعدد ست عربات الى موقع الحادث وتمت السيطرة واحتواء الانفجار .

وأشارت الداخلية ان الانفجار لم يسفر عن اي اصابات او حالات وفاة وسط المواطنين حتى الان .

وقالت الوزارة الى ان الانفجار تزامن مع وجود العاب نارية في سماء الخرطوم مشيرة الى ان السلطات تعمل على حصر الخسائر وتحديد الاسباب .