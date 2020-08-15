واشنطن تترحب بالسفير نور الدين ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب السيناتور كوري بوكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة العلاقات الخارجية بوصول السفير نور الدين ساتي لواشنطن، وبتعيينه كأول سفير سوداني للولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من عقدين.. وقال بوكر إن الكونجرس حث الرئيس الامريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الامريكي بومبيو على تسمية سفير أمريكي للسودان لدعم الحكومة المدنية الجديدة.

الجدير بالذكر أن ترشيح الحكومة الأمريكية لأي سفير يقتضي أن يتم تمحيصه والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ومن هنا تأتي أهمية حث السيناتور بوكر لبومبيو وترمب للإسراع بتسمية السفير المرتقب. الانتباهة

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