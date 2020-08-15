عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 15 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

غرفة البصات تجيز تعرفة التذاكر الجديدة للولايات بنظام الكليو

(قحت) تعتذر للشعب السوداني لتأخرها في اصلاح هياكلها

اعلان نتيجة مرحلة الأساس بجنوب دارفور بنسبة نجاح 55%

اليوم جلسة محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي

حمدوك: مهمة بناء جيش قومي من واجبات المرحلة الانتقالية

لجان أبوزيد تشرع في مقاضاة مكتب كهرباء خدمات السبيل

الخزانة الامريكية تجدد دعمها للاصلاحات الاقتصادية في السودان

مطوك: إتفاق على توحيد المواقف التفاوضية حول ملف الترتيبات الأمنية

مفوضية حقوق الانسان تشيد بالاستجابة السريعة لاحتواء احداث بورتسودان

مقاومة المالية: استمرار الميزانية المعدلة يعجل بالانهيار الاقتصادي

الصحة تحدد معامل مجانية لفحص كورونا للمسافرين

انفجار بمصنع الذخيرة في الشجرة

فساد في تحصيل رسوم امتحانات المجلس الطبي بالمراكز الخارجية

السياسي

حريق بمخزن سلاح بالشجرة والجيش يشكل لجنة تحقيق

الوفد الحكومي لمفاوضات الترتيبات الأمنية يلتقي سلفاكير

الخزانة الامريكية تؤكد دعمها لبرنامج الإصلاحات في السودان

الصيحة

سلطات التعليم تفشل في طباعة كتب المنهج الجديد

انفجار بمصنع الذخيرة بالشجرة

واشنطون ترتب للاحتفال عند رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

البرهان : القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الصراع القبلي

الري : ارتفاع في مناسيب النيل والخرطوم تتجاوز ال17 مترًا

وفد رئاسي الي جوبا بقيادة حميدتي الاثنين المقبل

الانتباهة

انفجار مصنع للذخيرة جنوب الشجرة

والجيش يشكل لجنة تحقيق لكشف أسباب حريق الشجرة

بيان من وزارة الداخلية حول انفجار مصنع الذخيرة

البرهان: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال القبلي

جلسة مباحثات ساخنة في جوبا بشأن الترتيبات الأمنية

ارتفاع في مناسيب النيل والدفاع المدني يسيطر على تسريب مياه أسفل كبري المنشية

السوداني

الجيش: السيطرة على حريق محدود في مخزن الشجرة الصناعي دون خسائر في الأرواح

تفاصيل ما دار بين حمدوك ووزير الخزانة الأمريكي.

مجلس الوزراء: القوات المسلّحة تمثّل خط الدفاع الأوّل عن الوطن

إيقاف الشركات المستضافة في مستودعات النفط الحكومية

الشمالية المغلقة تسجل 16 حالة إصابة بكورونا والخرطوم 30.

ارتفاع في السلع المستوردة مع إعلان الزيادة الجمركية

وزير الدفاع : الملف التفاوضي حول الترتيبات الأمنية بـ”جوبا” يسير بصورة طيبة

Advertisements

آخر لحظة

انفجار في مستودع الذخيرة بالشجرة وهلع وسط المواطنين

تسريب مياه أسفل جسر المنشية والدفاع المدني يتدخل

وزير الإعلام: اقترب توقيع السلام

أمريكا تلغي تأشيرات سودانيين متهمين بتقويض عمل الحكومة

إرتفاع في مناسيب النيل والخرطوم تتجاوز 17 متراً

كورونا تتراجع.. (15) ولاية خالية من الإصابة

لنيل الدولية

انفجار بمخزن للسلاح بمنطقة الشجرة بالخرطوم

الخزانة الامريكية تجدد دعمها للاصلاحات الاقتصادية في السودان

وفد مفاوضات الترتيبات الامنية يلتقي سلفاكير

الدفاع المدني يسيطر على تسريب مياه النيل أسفل كبري المنشية

وصول فريقٍ طبي مصري الأسبوع المقبل

الري: ارتفاع في مناسيب النيل والخرطوم تتجاوز 17 متراً

أخبار اليوم

وزير الإعلام يهنئ «أخبار اليوم» بعيدها الـ ٢٦ ويشيد بمهنيتها.

فيصل : صدور أخبار اليوم مغامرة كبيرة بإعتبارها من أوائل الصحف غير المملوكة للحكومة في عهد الإنقاذ.

في بيان للداخلية : إنفجار محدود بمخزن صغير للسلاح بمنطقة الشجرة.

البرهان يدعو للابتعاد عن المحاصصات الحزبية ويؤكد: الجيش لن يقف مكتوف الايدي.

عاصم البلال الطيب يكتب: (اخبار اليوم) قبل ان يجف المداد وترفع الصحف.

الوطن

القوات المسلحة تحتفل بعيدها ٦٦ والبرهان يؤكد الانحياز للشعب

انفجار محدود بمنطقة الشجرة في مصنع الذخيرة و لا توجد خسائر بشرية

ارتفاع التضخم لشهر يوليو بنسبة ١٤٣٪

الري مناسيب النيل ترتفع ١٧ متر في الخرطوم

دعم طبي وغذائي من مصر للمتضررين

الصحة تعلن عن وفاة واحدة بكورونا