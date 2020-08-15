عاجل.. انطلاق أول رحلة في خط الخرطوم الكويت الخرطوم اليوم

السبت 15 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سيرت الخطوط الجوية السودانية سودانير، بالتعاون مع وكالة رحلتي صباح اليوم السبت الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٢٠م، أول رحلة للكويت بعد انقطاع دام ثلاثين عامآ عبر طائرة الإيرباص A320 التى كان على متنها عدد من السودانيين المقيمين بدولة الكويت والعالقين، ويشرف الرحلة عدد من الشخصيات الاعتبارية.

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وعبر السيد مرتضى علي محمد صالح، السكرتير السابق للجالية السودانية في الكويت، عن سعادته وامتنانه بتدشين هذا الخط باعتباره خطوة إيجابية في تخفيف أعباء السفر من وإلى الكويت، واصفآ الرحلة بالاستثنائية، كما توجه بالشكر لكل من السفارة السودانية بالكويت والسفارة الكويتية بالسودان على المجهودات الجبارة، داعيآ لدعم الناقل الوطني سودانير.

وفي تصريح سابق ذكرت الاستاذة منال عابدين بدر، مدير إدارة التسويق بسودانير، أن هذه الرحلة بادرة لعودة الرحلات المجدولة للكويت قريبا ولكافة محطاتها الخارجية والداخلية.

يذكر أنه سيكون في استقبال الرحلة بمطار الكويت السيد أزهري محمد سليمان الزاكي، المفوض من قبل الشركة لدى الكويت.