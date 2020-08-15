الصحة الروسية تعلن بدء انتاج اللقاح ضد فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن بدء عمليات انتاج اللقاح ضد فيروس “كورونا” المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني “غامالي”.
وجاء في بيان الوزارة : “تم بدء انتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ والمطور من قبل مركز غاماليا التابع لوزارة الصحة الروسية”.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.
كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا”، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس “كورونا” المستجد، من أكثر من 20 دولة في العالم.
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