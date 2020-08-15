رسالة مؤثرة للإعلامي السوداني «عمر الجزلي» من مشفاه بولاية فرجينيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بعث الإعلامي السوداني الشهير د. «عمر الجزلي» برسالة مؤثرة عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، من داخل مشفاه بولاية فرجينيا الامريكية التي يقيم فيها منذ فترة.
وأطل «الجزلي» بصوته الإذاعي الرخيم، موجهاً الكاميرا صوب النافذة، مطمئناً الاهل والأصدقاء والشعب السوداني على صحته.
وقال الجزلي أنه بخير ويتابع علاجه مع الأطباء، سائلا الله أن يعود إلى وطنه الذي أحبه ليعيش فيه بقية عمره ويدفن فيه.
ولاقى المقطع بحسب صحيفة السوداني، تفاعلاً كبيراً ومؤثراً في أوساط رواد مواقع التواصل خاصة صوت الجزلي الذي أعاد للبعض ذكريات برنامج أسماء في حياتنا، و نشرة التاسعة التي كانت تنتظرها الاسر السودانية باهتمام قبل ظهور الاطباق الفضائية.
ويلزم «الجزلي» السرير الأبيض بإحدى مستشفيات فرجينيا الامريكية، إثر وعكة ألمت به لم يفصح عنها.
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