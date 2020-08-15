مغرّد إماراتي يعتذر لأشقائه الإسرائيليين ويتوسل أن يقبلوا اعتذاره!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتذر مغرّد إماراتي لمن أسماهم “اشقاءه الإسرائيليين” عن أي اساءة بدرت منه بحقهم في السابق، وذلك في اعقاب الاعلان الرسمي عن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .

ووصف المغرد الإماراتي “محمد بن علي بن حمد” الإسرائليين بـ”حمل وديع” .

وقال: “اعتذر لأشقائي الاسرائيليين عن اي اساءة قد بدرت مني في السابق لاني كنت لا اعرف من هو العدو ومن هو الصديق وعندما جربت (بعض العربان) تأكدت انكم حمل وديع مقارنة بهم”.بحسب ما جاء في تغريدته وطن سرب

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