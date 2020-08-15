خبير إقتصادي: عجز الحكومة عن إستيراد الوقود يؤكد فشلها

الخليج 365 :

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية د. عماد الدين جامع ان إعتراف الحكومة بعجزها عن إستيراد الوقود خلال شهرين يؤكد فشلها وعدم مقدرتها على إيجاد المعالجات اللازمة للأزمات التي يواجهها المواطنين. وأوضح جامع في تصريح صحفي أن سماح الحكومة الانتقالية لشركات القطاع الخاص بإستيراد المشتقات البترولية يكشف حاجة الحكومة للقطاع الخاص حتى يساعدها في تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتي هي من صميم عمل الجهاز التنفيذي مبيناً أن إستيراد الوقود بواسطة الشركات ربما يلقى بأعباء إضافية على المواطنين لجهة ان هذه الشركات يمكن أن تزيد في أسعاره بالنظر الي تكلفة النقل والترحيل ورسوم الموانئ. واشار الخبير الاقتصادي الي ان وزارة الطاقة والتعدين فشلت في توفير هذه السلعة الاستراتيجية منوها الى الصعوبات التي تواجهها سنوياََ في عملية صيانة مصفاة الجيلي واشار الي العجز الذي واجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في توفير السيولة النقدية لسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولذلك سمحت للشركات الخاصة بإستيراد البنزين والجازولين لتغطية العجز في المشتقات البترولية . ودعا جامع وزارة الطاقة والتعدين والجهات المختصة الي ضرورة إيجاد معالجات جذرية لأزمة الوقود خاصة وان الأزمة في هذه السلعة تنعكس سلباََ على مجمل معاش الناس .وقال أن دخول القطاع الخاص في إستيراد الوقود خطوة جيدة من شأنها المساهمة في توفير هذه السلعة للمواطنين ولكنها في نفس الوقت تكشف حالة العجز الذي تواجهه حكومة الفترة الانتقالية مؤكدا على ضرورة إحكام الرقابة على شركات القطاع الخاص لضمان إستيراد هذه المشتقات وفقاً للضوابط والإشتراطات التي تحددها وزارة الطاقة والتعدين.