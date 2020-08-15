باحث أمريكي يفجر مفاجأة ويكشف عن بعثة سرية متواجدة بالإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير برنامج برنشتاين حول الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الباحث سايمون هندرسون، عن وجود بعثة دبلوماسية إسرائيلية سرية في الإمارات منذ عام 2012.

وأكد هندرسون في مقال نشرته منصة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس أنه تم الكشف لأول مرة عن البعثة بسبب الإهمال، حيث تم نشر نسخة معدلة من ميزانية كيان الاحتلال الإسرائيلي لعام 2013، مشيراً إلى أن الإمارات لطالما كانت أكثر المواقع إحتمالية للبعثة.

وكشف هندرسون، ايضاً، أن تواجد الإسرائيليين في الإمارات كان قبل ذلك بسنوات، مشيراً إلى أنه التقى بأحد معارفه من الدبلوماسيين الإسرائيليين في أبو ظبي في عام 2008، وقال إن صديقه الدبلوماسي أعترف بأنه دخل البلاد بواسطة جواز سفره الإسرائيلي.

وأضاف الخبير الأمريكي أن واشنطن ضغطت على حلفاء الخليج منذ فترة طويلة لتبادل “وجهات النظر” على الأقل مع الإسرائيليين، مشيراً إلى أن القليل من التفاهم المشترك كان يحدث في بعض الاجتماعات.

ولاحظ الكاتب أن الإمارات سمحت لإسرائيل في عام 2015 بإنشاء مكتب في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومقرها في أبو ظبي، على الرغم من أن المبعوث الإسرائيلي كان ينتقل إلى القدس المحتلة.