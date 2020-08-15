جاريد كوشنر: التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية “أمر حتمي”.

وفي مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، وصف صهر الرئيس ترامب ومستشاره المكلف بالشرق الأوسط اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي بـ”الخطوة التاريخية”.

وأضاف: “أعتقد أن لدينا دولا أخرى مهتمة جدا بالمضي قدما”، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع: “أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماما، وأنهما سيكونان قادرين على القيام بالكثير من الأشياء العظيمة معا”.

وأردف كوشنر: “من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع الحداثة، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها”.

وكان كوشنر قد قال؛ إن بعض الدول العربية الأخرى ستتبع الإمارات بخطوة التطبيع العلني الكامل مع إسرائيل.

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، إن بعض الدول “شعرت بالضيق لأنها لم تكن أولا” بإعلان التطبيع العلني مع إسرائيل، مضيفا أن الولايات المتحدة بدأت العمل على العلاقات بين الدولتين منذ 18 شهرا؛ بالتزامن مع تسريع خطط الضم.