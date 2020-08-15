روحاني يحذر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، الإمارات، من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة.

وقال روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، إن “الإمارات ارتكبت خطأ جسيما بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل”. سبوتنيك

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