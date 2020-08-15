القبض على المتهم بقتل سودانية بمصر بعد خنقها  وترك جثتها حتى التعفن

القى ضابط ادارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة القبض على المتهم بقتل مسنة سودانية داخل شقتها بمنطقة ارض اللواء.

البداية تعود الى تلقي اللواء ايمن الجبار مساعد مدير الامن لفرقة الوسط اشارة من شرطة النجدة بابلاغ الاهالي عن انبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع عبده خطاب.

وانتقلت قوة الى محل البلاغ بقيادة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة والرائد احمد عصام عبد الباقي رئيس نقطة ارض اللواء.

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وعثر على جثة سودانية مسنة مقيدة اليدين على سرير غرفة النوم في حالة تعفن بها آثار خنق، وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط والمقدم محمد ابو زيد وكيل الفرقة توصلت بحسب صحيفة الدار الى ان السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الواقعة. مشاهدات وتفريغ كاميرات مراقبة في خط سير هروب المتهم قادت الشرطة الى المشتبه به وتبين انه استغل اقامة الضحية بمفردها بشقة مستأجرة واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي نحو 500 جنيه، عقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابة العامة، تمكن النقيب مصطفى عبد الستار معاون مباحث العجوزة من ضبطه وتحرر المحضر اللازم، واحاله اللواء طارق مرزوق مساعد مدير امن الجيزة الى النيابة العامة للتحقيق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)