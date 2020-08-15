مفوضية حقوق الانسان تشيد بالاستجابة السريعة لاحتواء احداث بورتسودان

اصدرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بياناً حول تداعيات الأحداث بين قبيلتي البني عامر والنوبة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

واكدت مولانا حرية إسماعيل رئيس المفوضية في تصريح لها، أن تلك الأحداث نتج عنها إنتهاك واضح لحقوق الإنسان وأثرت سلباً وبصورة كبيرة على الحق الأساسي للإنسان وهو الحق في الحياة والإحساس بالأمن والطمأنينة.

و أضافت مولانا حرية بحسب سونا، نشيد بالاستجابة السريعة للدولة من خلال توجيهاتها للجهات المختصة الرسمية والشعبية للسيطرة على تلك الأحداث، والترتيبات والتعزيزات المتخذة بما يضمن حفظ الأمن بالولاية.

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وناشدت مولانا حرية كافة الأطراف بتحكيم روح الإخاء والمساواة بين مكونات المجتمع السوداني، واللجوء لأحكام القانون عبر الأجهزة العدلية المختصة لفض النزاعات وحماية الحقوق من أجل أن يسود التعايش السلمي.

كما حثت الأجهزة العدلية المختصة العمل على تقديم الجناة إلى محاكمات عادلة فوراً لضمان منع الإفلات من العقاب، وجبر الأضرار للضحايا، بما يرسي مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون، وترحمت على كافة ضحايا تلك الأحداث والامنيات بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)