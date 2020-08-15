حبس سوداني (10) سنوات والابعاد عن الكويت بقضية نصب عقاري

أصدرت محكمة التمييز بدولة الكويت حكمها بواحدة من كبرى دعاوى غسيل الاموال والنصب والاحتيال العقاري حيث قضت بادانة 14 مقيماً بالحبس والتغريم، فيما برأت “5” متهمين بينهم مواطن ومواطنة.

وبحسب مصادر لصحيفة الدار بان المحكمة قضت بحبس المتهم الاول وهو مقيم سوداني لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما قضت بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والابعاد لبقية المتهمين وهم 7 اردنيين ومصريان ولبنانيان وفلسطيني وعراقي.

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واشتمل قضاء المحكمة على الزام المتهمين متضامنين وشركاتهم التابعة بغرامة 107 ملايين دينار، وبتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال الشركتين لدى البنوك، بالاضافة لحسابات المتهم الأول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)