فساد في تحصيل رسوم امتحانات المجلس الطبي بالمراكز الخارجية

كشفت مصادر مطلعة عن وجود فساد في المجلس الطبي للتخصصات الطبية لاختفاء رسوم امتحانات الجزء الاول بالمراكز الخارجية التي يحصل بموجبها الاطباء على شهادة (نائب اخصائي) وبلغت جملة الاموال المختفية بفارق العملة زائد المصروفات حوالي اربعة مليون ريال سعودي.

وأوضحت ذات المصادر ان المجلس لديه تسعة خارجية تبلغ ستة منها فى السعودية وواحد فى كل من قطر والامارات وسلطنة عمان.وذكرت قبل عام 2014 كان هناك مركزا واحدا في السفارة السودانية في الرياض وكان يتم التسجيل للامتحان عبر السفارة وحتى مقر الامتحان داخل السفارة، وبعد عام 2014 بعد تعيين المدير السابق الشيخ الصديق بدر الذي يتبع للنظام البائد قام بزيادة المراكز الى 9 مراكز وتحويل التسجيل الى أفراد يتبعون للمؤتمر الوطني وبعض أصدقائه بتكليفهم بمهام مشرفي المراكز.

وأكدت أنهم لا يتبعون للمجلس وليس لهم اي علاقة إلا أن المدير السابق طلب منهم أن يتم الدفع للتسجيل للامتحانات فى حساباتهم الخاصة.

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ونوهت الى أن رسوم الامتحان تبلغ 1300 ريال سعودي او ما يعادلها من عملات الخليج الاخرى ، وذكرت كانت تتم زيارة من قبل أحد جنود المدير السابق و مازال يمارس عمله بالمجلس بالطواف على المراكز بعد الامتحان وتحصيل المتبقي ولفتت المصادر إلى أن الممتحنين في الدورة الواحدة في مراكز الخليج يبلغ عددهم 500 طالب يقوم الواحد منهم بدفع 1300ريال وتبلغ تكلفة اجمالي رسوم مركز الخليج 650000 ريال سعودي وذكرت تقام في السنة دورتين امتحان في يونيو وديسمبر اي مما يعني ان الاجمالي يصل الى مليون وثلاثمائة الف ريال فى العام.

وأوضحت أن المندوب يجمع المبلغ بعد أن يتم حساب المنصرفات التي وصفتها بالوهمية لانها لم تتم مراجعتها مما جعل المنصرفات أكثر من نصف الدخل أو أكثر في بعض الاحيان ووصفت تلك المنصرفات بالكاذبة لأن هناك دول توفر القاعات والخدما ت مجانا وأوضحت المصادر أن المناديب يأتون بما تبقى من المبلغ حوالى 200 الف ريال ولكن يقوم الموظف بتتغير العملة في السوق ويقوم بتوريد قيمة 200 الف ريال بسعرالبنك مما يؤدي الى نقص المبلغ أكثر من ثلثي قيمته وانتقدت عدم مراجعة حسابات المجلس بواسطة المراجع القومي ، وأكدت المصادر بحسب صحيفة الجريدة، ان الوضع بعد الثورة حدث فيه تغيير بسيط وتمت اقالة المدير السابق وذكرت أجرى المدير الجديد امتحانات يونيو 2019 بطريقة محسنة قليلا حيث قام بفتح حساب فى بنك فيصل داخل المجلس بالعملة الحرة يورد فيه من السعودية واستدركت قائلا لكن لم يتم توريده حتى الان كاملا 650000 ريال!!وكشفت عن توريد مبلغ 39000 ريال فقط في ديسمبر وأوضحت أن المفقود فى 2019 فقط حوالى مليون ريال وانتقدت المدير الحالي للمجلس لعدم تغيير المشرفين منذ عهد المدير السابق واتهمته بأنه عمل على تعيين قيادات من النظام البائد وفيما يختص بالرسوم في عهد المدير الجديد أكدت أن الأمر تطور وتم فقدان المبلغ كاملا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)