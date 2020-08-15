بكري حسن صالح يرفض الحديث الا في حضور محاميه

وسط حراسة مشددة اقتيد النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق بكري حسن صالح وذلك لاستجوابه حول الفترة التي قضاها كنائب اول للرئيس السابق عمر البشير، ومصادر دخله واملاكه من اموال وعقارات الا بكري حسن صالح رفض الحديث والاجابة عن اي سؤال لنيابة الفساد الا في حضور محاميه الاستاذ عبد الباسط سبدرات ليتم تأجيل استجوابه الى جلسة لاحقة للاتصال بمحاميه للحضور في الموعد الذي سوف يحدد لاحقاً.

ويواجه بكري حسن صالح اتهام آخر بالمشاركة في انقلاب 30 يونيو مع الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من العسكريين والمدنيين الذين تتم محاكمتهم حالياً، وبحسب صحيفة الدار كانت محكمة الاستئناف قد سحبت ملف بلاغ انقلاب الانقاذ الى حين البت في الطلب المقدم من محامي د. علي الحاج والسنوسي لاطلاق سراحهما بالضمان لبلوغهما الثمانين من العمر ومعاناتهما من المرض الا ان المحكمة برئاسة مولانا عصام محمد ابراهيم رفضت الافراج عنهما لان المواد التي يتحاكمان بها تصل الى المؤبد والاعدام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)