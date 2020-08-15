متهم يسدد طعنة لزميله الجزار بالسوق الشعبي

سدد احد المتهمين الذي يعمل في جزارة بالسوق الشعبي بام درمان طعنة للشاب جمال بحر في الصدر وذلك بسبب خلافات بينهم. وفور ابلاغ شرطة الصناعات بحسب صحيفة الدار، تحرك افرادها وقاموا بالقاء القبض على المتهم وبحوزته اداة الجريمة السكين، وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 139 من القانون الجنائي الاذى الجسيم فيما تم نقل المدني عليه لمستشفى ام درمان وحدة الاصابات والطواريء حيث قرر الاطباء حجزه بالمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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