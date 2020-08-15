وفد رئاسي بقيادة “حميدتي” إلى جوبا الاثنين المقبل

التقى رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا أمس، الوفد الحكومي برئاسة وزير الدفاع وبحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية.

وأوضح عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك، أن الوفد الحكومي وفريق الوساطة قدما تنويراً مشتركاً للرئيس سلفا كير حول مفاوضات ملف الترتيبات الأمنية، وأشار إلى عزم الوساطة استكمال هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة توطئة لتوقيع اتفاق السلام الشامل بالأحرف الأولى في أقرب وقت ممكن.

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وكشف مطوك بحسب صحيفة الصيحة، أنه سيصل وفد رئاسي بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” يوم الاثنين المقبل لاستكمال ملف الترتيبات الأمنية تمهيداً لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)