سفير إيران بالأمم المتحدة يحذر: أي عودة لعقوبات مجلس الأمن ستقابل بشكل صارم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر سفير إيران بالأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أن أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي على بلاده، ستقابل بشكل صارم من قبل إيران، مشددا على أن خيارات طهران غير محدودة.

موسكو – سبوتنيك. وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت، أن واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة وفقا للقرار 2231.

وقالت كرافت في مجلس الأمن، اليوم السبت: “يحق للولايات المتحدة وفقا للقرار 2231 استعادة أحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، ستسعى واشنطن لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.