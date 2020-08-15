صحيفة السوداني:
– الجيش: السيطرة على حريق محدود في مخزن الشجرة الصناعي دون خسائر في الأرواح
– تفاصيل ما دار بين حمدوك ووزير الخزانة الأمريكي.
– مجلس الوزراء: القوات المسلّحة تمثّل خط الدفاع الأوّل عن الوطن
– إيقاف الشركات المستضافة في مستودعات النفط الحكومية
– الشمالية المغلقة تسجل 16 حالة إصابة بكورونا والخرطوم 30.
– ارتفاع في السلع المستوردة مع إعلان الزيادة الجمركية
– وزير الدفاع : الملف التفاوضي حول الترتيبات الأمنية بـ”جوبا” يسير بصورة طيبة
صحيفة أخبار اليوم:
– في بيان للداخلية : إنفجار محدود بمخزن صغير للسلاح بمنطقة الشجرة.
– البرهان يدعو للابتعاد عن المحاصصات الحزبية ويؤكد: الجيش لن يقف مكتوف الايدي.
صحيفة الوطن:
– القوات المسلحة تحتفل بعيدها ٦٦ والبرهان يؤكد الانحياز للشعب
– انفجار محدود بمنطقة الشجرة في مصنع الذخيرة و لا توجد خسائر بشرية
– ارتفاع التضخم لشهر يوليو بنسبة ١٤٣٪
– الري مناسيب النيل ترتفع ١٧ متر في الخرطوم
– دعم طبي وغذائي من مصر للمتضررين
– الصحة تعلن عن وفاة واحدة بكورونا
صحيفة آخر لحظة :
– انفجار في مستودع الذخيرة بالشجرة وهلع وسط المواطنين
– تسريب مياه أسفل جسر المنشية والدفاع المدني يتدخل
– وزير الإعلام: اقترب توقيع السلام
– أمريكا تلغي تأشيرات سودانيين متهمين بتقويض عمل الحكومة
– إرتفاع في مناسيب النيل والخرطوم تتجاوز 17 متراً
– كورونا تتراجع.. (15) ولاية خالية من الإصابة
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 15 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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