أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 15 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني:

– الجيش: السيطرة على حريق محدود في مخزن الشجرة الصناعي دون خسائر في الأرواح

– تفاصيل ما دار بين حمدوك ووزير الخزانة الأمريكي.

– مجلس الوزراء: القوات المسلّحة تمثّل خط الدفاع الأوّل عن الوطن

– إيقاف الشركات المستضافة في مستودعات النفط الحكومية

– الشمالية المغلقة تسجل 16 حالة إصابة بكورونا والخرطوم 30.

– ارتفاع في السلع المستوردة مع إعلان الزيادة الجمركية

– وزير الدفاع : الملف التفاوضي حول الترتيبات الأمنية بـ”جوبا” يسير بصورة طيبة

صحيفة أخبار اليوم:

– في بيان للداخلية : إنفجار محدود بمخزن صغير للسلاح بمنطقة الشجرة.

– البرهان يدعو للابتعاد عن المحاصصات الحزبية ويؤكد: الجيش لن يقف مكتوف الايدي.

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صحيفة الوطن:

– القوات المسلحة تحتفل بعيدها ٦٦ والبرهان يؤكد الانحياز للشعب

– انفجار محدود بمنطقة الشجرة في مصنع الذخيرة و لا توجد خسائر بشرية

– ارتفاع التضخم لشهر يوليو بنسبة ١٤٣٪

– الري مناسيب النيل ترتفع ١٧ متر في الخرطوم

– دعم طبي وغذائي من مصر للمتضررين

– الصحة تعلن عن وفاة واحدة بكورونا

صحيفة آخر لحظة :

– انفجار في مستودع الذخيرة بالشجرة وهلع وسط المواطنين

– تسريب مياه أسفل جسر المنشية والدفاع المدني يتدخل

– وزير الإعلام: اقترب توقيع السلام

– أمريكا تلغي تأشيرات سودانيين متهمين بتقويض عمل الحكومة

– إرتفاع في مناسيب النيل والخرطوم تتجاوز 17 متراً

– كورونا تتراجع.. (15) ولاية خالية من الإصابة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)