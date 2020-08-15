الجيش: السيطرة على حريق محدود في مخزن الشجرة الصناعي دون خسائر في الأرواح

اشتعل حريق محدود بمخزن في مجمع الشجرة الصناعي (مصنع الذخيرة) الجمعة 14 أغسطس بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم وتمت السيطرة عليه بمجهودات الدفاع المدني – حسب بيان للجيش – إضافة لتجهيزات مكافحة الحرائق الملحقة بالمصنع دون خسائر في الأرواح لعدم تطاير شظايا أو ذخائر مع تسجيل خسائر مادية محدودة، حيث لم يمتد الحريق إلى مخازن أخرى. وسيتم تشكيل لجنة تحقيق وفق صحيفة السوداني لمعرفة سبب الحريق مع الالتزام بنشر النتائج للرأي العام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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